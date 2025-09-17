Gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tutuklama istemi

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti.

Özeller, bugün öğleden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Özeller'e yöneltilen suçlamanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğunu belirtti.

"Sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı"

Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, ANKA Haber Ajansı’na konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla ‘Hakaret’, ‘Halkı kin ve düşmünlığa tahrik’, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu’ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu’da Adliye’de bekliyoruz.

Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Yaklaşık 1 buçuk milyon görüntüleme alan twiti konu almışlar. Orada ne hakaret suçu yönünden ne de ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu yönünden suç unsurları oluşmadığından, hukuk devletinde beraat kararı verilmesi gerekirken, Orkun Özeller çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı. Bunlar hakkında işlem yapılmayıp da Devlet Bahçeli’nin suç duyurusu üzerine gözaltına alınması hukuki yönden sakat."