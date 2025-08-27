Gözaltına alınan eski MKE Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan eski MKE yönetim kurulu başkanı adliyeye sevk edildi. İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5 ilde düzenlediği operasyonda, silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen isim hakkında, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı örgütle bağlantı soruşturması yürütülüyor.
Operasyon, organize suç yapılanmasına ilişkin soruşturmanın genişletilmesiyle hayata geçirilirken, Sayhan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları reddettiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Sayhan'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifadesi alınacak.
Ne olmuştu?
Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.