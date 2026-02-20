Gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ adliyeye sevk edildi

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ, dün akşam saatlerinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ankara'dan İstanbul'a getirilen Uludağ, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın, savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edildi

Ankara’da dün gözaltına alınarak İstanbul’a sevk edilen gazeteci Alican Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Saat 13:30 sıralarında Uludağ'ın savcılıktaki ifade işleminin tamamlandığı öğrenildi.

TGC: Serbest bırakılmasını talep ediyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

TGC'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, demokratik bir toplumun vazgeçilmez temelidir. Bu özgürlük yalnızca gazetecilerin değil, bu ülkede yaşayan herkesin doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgiye ulaşma hakkının güvencesidir.

Basın özgürlüğünün zayıflatıldığı bir ortamda toplumun gerçekleri öğrenmesi mümkün değildir.

Ülkemizde ise gazetecilerin sürekli gözaltı ve soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması, yalnızca meslektaşlarımızı değil, halkın haber alma hakkını hedef alan bir baskı ve sindirme politikasıdır.

Son olarak gazeteci Alican Uludağ Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla Ankara’daki evinde gözaltına alınmıştır. Meslektaşımızın çağrılması halinde ifade vermeye gidebileceği açıktır.

Gazetecilerin haberleri, yazıları ve eleştirel görüşleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılması kabul edilemez.

Meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik tüm baskılara karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.

Demokratik bir toplum için özgür basın şarttır."