Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür adli kontrolle serbest bırakıldı

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Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından dün saat 17:00 sıralarında gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlaması yöneltilen Özgür’ün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Geceyi nezarette geçiren Özgür, bugün adliyeye getirildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen Bahadır Özgür, haftada iki gün imza verme yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

"Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım"

Bahadır Özgür'ün Emniyet'te alınan ifadesine ulaşıldı. 30 yıldır gazetecilik yaptığını vurgulayan Özgür, paylaşımına konu olan haberinde gizlilik kararı bulunan herhangi bir evrak veya belgeye yer vermediğini belirtti.

İfadesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına dikkat çeken Özgür, şunları söyledi:

"30 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Çalıştığım kurumda ismim ve soyadım açıktır. Halk TV programcısıyım. Bu soruşturmayı başından beri takip eden biri olarak yüz binlerce mağdurun olduğu bir olay olmasından dolayı kamuoyunu ilgilendiren bilgiler içeren haberler yapmaktayım.

Söz konusu haber de sadece bir sosyal medya paylaşımı değil, pek çok medya kuruluşunda yer alan bana ait bir haberdir.

Haberde iddia edildiği gibi savcılığın gizlilik kararı koyduğu herhangi bir evrak ya da belge yer almamaktadır. Gizlilik kararı konulan hiçbir bilgi ayrıca KVKK dahilindeki herhangi bir bilgi de haberde yer alamamaktadır.

Haberin kapsamı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı 141 kişilik en çok kazananlar listesine dahildir. Bakan Gürlek böyle bir listenin olduğunu bizzat televizyonda kendisi açıklamıştır. Bende listenin içeriğine yönelik değil, Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım."

“Haberdeki tek isim zaten kamuoyuna açıklanmıştı”

Haberde adı geçen kişilere ilişkin de açıklama yapan Özgür, aktardığı bilgilerin savcılık tarafından yapılan açıklamayla örtüştüğünü belirterek ifadesini şöyle sürdürdü:

"Haberdeki tek geçen isim zaten kamuya açıklanmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’dır. Bu isim zaten kamuoyuna resmi makamlarca duyurulmuş, ifadesi alınmış bir şüphelidir.

Savcılığın yazısında Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in de bulunduğu 29 kişinin tedbir listesine sehven eklendiği ilgili kurumlara bildirilmiştir. Bende bu bilgiyi kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına okura aktardım.

Aktardığım bilgi Savcılığın yazısıyla paralel ve aynıdır. Zaten haberimde Savcılığın açıklamasına göre diyerek bunu belirttim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Sosyal medya hesabına da erişim engeli kararı

Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgiye göre, Bahadır Özgür'ün 163 bin takipçili sosyal medya hesabı (@bahadir_ozgr) hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Kararın ardından hesabın henüz Türkiye'den görünmez kılınmadığı bildirildi.