Gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın savcılık ifadesi sona erdi

Gözaltına alınan Medyascope muhabiri Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Avukat Enes Ermaner, dün gazeteci Furkan Karabay’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Karabay'ın avukatı Ermaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Furkan Karabay, İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan Karabay, adliyeye sevk edildi.

Hilmi Hacaloğlu'nun aktardığına göre avukatı Enes Ermaner, Furkan Karabay'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü bilgisinin verildiğini söyledi.

Furkan Karabay’ın savcılık ifadesi

Furkan Karabay’a yaptığı haber ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yargı mensubunu hedef göstermek ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlamaları yöneltildi.

Medyascope'un aktardığına göre Karabay suçlamalara ilişkin şunları dedi:

“Üzerime atılı suçlamayı anladım. Twitter yani X’te yer alan @frknkarabay isimli şahsıma ait hesap erişime engellendi ancak ne için erişime engellendiğini bilmiyorum, bu yönde tarafıma herhangi bir tebliğ yapılmadı. Halihazırda kullanmakta olduğum @karabayfurkan isimli Twitter hesabı tarafıma aittir. Yine X’te yer alan @medyascope isimli Twitter hesabına ait haber kanalında muhabir olarak çalışmaktayım.

Tarafıma sormuş olduğunuz yargı mensubu ile alakalı tweet attım. Ancak burada bahsetmek istediğim husus herhangi bir yargı mensubuna yönelik değil İBB soruşturma dosyasında dosya içerisine girmiş olan ve dönemin başsavcı vekili tarafından dosyaya eklenmiş olan evrakı anlatmaktadır. Yapmış olduğum bu paylaşım herhangi bir yargı mensubuna yönelik eylem içermediği bir gazeteci muhabir olarak haber değeri taşıdığını düşündüğüm belgeyi Medyascope isimli internet haber sitesine koydum, şahsi Twitter’ımda da bunun linkini paylaştım.”

Furkan Karabay’a @frknkarabay isimli hesabından “İBB dosyası savcısını, itirafçı Adem SOYTEKİN’in el konulan hesabından nafaka ödemesi kapsamında 120.955.000 TL çıkarmasına izin verdiği ortaya çıktı” şeklindeki paylaşımın ardından başka bir paylaşımda “120.955.000 TL’lik para çıkışına izin veren kişi Özgür Özel’i beyaz torosu koymuş oraya, kimi tehdit ediyorsun dediği İBB dosyası savcısı çıktı” şeklindeki paylaşımı soruldu.

Karabay şöyle dedi:

“Söz konusu haber İBB dosyası eklerinde yer alan Ziraat Katılım’ın belgesiyle yazılmıştır. Belgede 120.000.000 TL’lik nafaka izninden bahsedilmektedir. Belge İBB dosyası eklerinde mevcuttur. Haber sadece kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımaktadır. Söz konusu belgeyi avukatlarım ifade bitiminde sunacaktır.

Yaptığım haberlerin belgesi mevcuttur. Daha önce yapmış olduğum haberlerde ortadadır. Yaptığım habercilik faaliyeti de ortadadır. Hepsi somut gerçeklik taşımaktadır. Dolayısıyla yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.”