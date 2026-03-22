Gözaltına alınan gazeteci İsmail Arı, sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi
Türk Ceza Kanunu kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltilen BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Arı, bugün sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi.
Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22:10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.
Gözaltında bulunan Arı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.