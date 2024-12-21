Gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.