Gözaltına alınan gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan serbest bırakıldı

İBB davasını takip ettiği sırada yaptığı haberler ve YouTube’daki bazı söylemleri nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Kayhan Ayhan, savcılığa çıkarılmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Ayhan, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün muhabiri Kayhan Ayhan, “Hakim vekile ‘soytarı’ dedi ortalık karıştı” ve “Savcıdan Ekrem İmamoğlu’na ‘Haddini bildiririz’ yanıtı” başlıklı haberleri ile YouTube’daki bazı söylemleri nedeniyle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ayhan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Evime polis geldi gözaltına alınıyorum — Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) July 6, 2026

"Yaptığım tek iş gazeteciliktir"

Emniyet’teki ifadesinde, takip ettiği İBB davasında yaşanan somut gerçekleri ve ifadeleri kamuoyuna yorum katmadan aktardığını belirten Ayhan, “Burada yazılan ifadeler tamamen davada yargılanan sanıkların savunmalarında yer alan ifadelerdir. Sayın savcılık isterse mahkeme kayıtlarından görüntülere ve ifadelere ulaşabilir. Tek amacım davada yaşananları gazetecilik faaliyetim kapsamında halkın bilmesidir. Bunun dışında şahsım tarafından herhangi bir yorum, ifade barındırmamaktadır. Yaptığım tek iş gazeteciliktir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir” dedi.

Savcı ifade almadı, hâkimliğe sevk edildi

Gazeteci Ayhan, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla savcılığa çıkarılmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, "Kayhan AYHAN isimli Youtube sosyal medya platformunda bulunan hesaptan şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun yargılanmasına ilişkin süreçle ilgili yapmış olduğu paylaşımlarda halk arasında kaygı yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgileri alenen yaydığı tespit edilmekle, eylemine ilişkin olarak kolluk kuvvetlerinde müdafi huzurunda alınan 07/07/2026 tarihli ifadesinde suça konu sosyal medya hesaplarının ve hesaplarda yer alan paylaşımların kendisine ait olduğunu beyan etmesinden bahisle TCK 217A-1 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında Hakimliğinizce sorgulanmak üzere mevcutlu olarak gönderilmiş olup, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu. suça dair yasada yazılı üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100. vd. maddeleri TUTUKLANMASINA, cezanın karar verilmesi kamu adına talep olunur." ifadeleri yer aldı.

Hazar Dost da serbest bırakıldı

Gazeteci Hazar Dost ise bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Dost da dün akşam saatlerinde İstanbul'da gözaltına alınmış, gözaltına alındığını gazeteci Doğu Eroğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Dost'un 2018 yılında katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirten Eroğlu, "Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda gözaltında geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesinde ifadesini verecek" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Dost'un manavdan alışveriş yaparken polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.