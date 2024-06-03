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Son dakika… Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alındığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika… Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandı
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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, Akış’ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

 

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındıHakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındıGündem

 

 