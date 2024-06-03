Son dakika… Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alındığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.
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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlık, Akış’ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık AKIŞ’ın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması pic.twitter.com/TFpol4PUmz— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 3, 2024