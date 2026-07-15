Gözaltına alınan Haluk Levent adliyeye sevkedildi (Video)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına Haluk Levent emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.
"AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevkedildi.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında hakkındaki iddialar üzerine 38 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Haluk Levent sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Bir kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.