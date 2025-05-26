Gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Alpay’a, görevde olmadığı döneme ait yol bakım ve asfalt ihaleleriyle ilgili sorular yöneltildiği ve İBB bürokratlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle sorgulandığı öğrenildi.

Emniyet birimleri, “İstanbul Avrupa Yakasında belirtilen dönemde çeşitli belediyeler tarafından yapılan yol yapım/bakım ve asfalt ihalelerinin sorgulanmasında 2020 yılındaki bazı yol bakım onarım ihalelileri üzerinden usulsüzlük yapıldığına dair iddialar” kapsamında Alpay’ı sorguladı.

Ancak bilirkişi raporunda, ihalelerde usulsüzlük saptanmasına karşın yalnızca bazı mühendisler sorumlu gösterildi; başka İBB yetkililerine ilişkin bir tespit yer almadı.

"İhale sürecinde ben farklı bir görevdeydim"

Alpay, savunmasında “bahsi geçen ihalenin ön hazırlık ve ihale sürecinde ben farklı bir görevdeydim, Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde değildim” ifadelerini kullandı. Alpay, 2020 Eylül ayında bu göreve başladığını, söz konusu ihalelerin ise bu tarihten önce yapıldığını belirtti.

Alpay ise ifadesinde, “Tabloda bulunan şahıslar ile görüşme nedenim şahısların büyük çoğunun İBB çalışanı olması veya İBB ile bağlantılı işlerde görev almalarıdır” dedi.

"Sermayem ahlakım"

Alpay savunmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Dişimle tırnağımla geldim, sermayem ahlakım. Uzun yıllardır kamu kurumlarında çalışmaktayım. Şu an da bulunduğum makam benim için çok değerli. Ülkeme bu seviyede hizmet edebilmek benim için onur vericidir. Bugüne kadar geldiğim konuma dişimle tırnağımla çok çalışarak ve en önemlisi en büyük sermayem olan ahlakım sayesinde geldim.

"Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum"

Dahilim olmayan işlerle ilgili ikinci kez suçlanarak ailemin önünde sabah vakti ikinci kez gözaltına alınarak 4 gün daha özgürlüğümden mahrum bırakıldım ve asılsız ve yetkim dahilinde olmayan suçlamalarla karşı karşıya bırakıldım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.”

Ayrıca emniyet, Alpay’ın 2019’dan itibaren İBB’deki görev süresi boyunca yaptığı telefon görüşmelerini de sorguladı.

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, hazırlanan tabloda Alpay’ın, Can Akın Çağlar, Kadire Kasapoğlu, Şafak Başa ve Ali Kurt gibi İBB ile bağlantılı isimlerle yaptığı görüşmelere dikkat çekildi. Kendisine “Bu kişilerle irtibatınızın konusu nedir?” sorusu yöneltildi.