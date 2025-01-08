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Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi (Video)

Yasadışı bahse özendirdiği ve teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi (Video)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli Durmaz, soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Durmaz, sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasına getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.

SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındıSON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındıGündem

 

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