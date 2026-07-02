Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş yarın adliyeye sevk edilecek

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sergilediği "Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ile gündeme oturan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinin YouTube’da paylaşılmasının ardından içerik kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Milyonlarca izlenmeye ulaşan video nedeniyle Göktaş, bazı kesimler tarafından hedef gösterildi.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine Göktaş hakkında "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Göktaş, yurtdışı dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.

Başsavcılık'ın açıklaması şöyle:

"İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirildiği ve hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır.

Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir."

Deniz Göktaş yarın adliyeye sevk edilecek

Göktaş yarın "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilecek.

"Soruşturma açıldığına dair bilgim yok" demişti

Göktaş soruşturma açıldığına ilişkin kendisine gelen resmi bir bilgilendirme olmadığını açıklamış, Instagram hesabından gösterinin bir kesitini paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Gösterinin tamamı hala Youtube’da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da stand-up yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz.”

"Yurt dışına kaçtığı" iddiasına yanıt vermişti

Göktaş'ın "yurt dışına kaçtığı" da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."

Göktaş, yurtdışı dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.