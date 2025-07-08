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Gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 24 kişi adliyeye sevk edildi

Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da yer aldığı 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Gözaltına alınan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 24 kişi adliyeye sevk edildi
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Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet, irtikap ve zimmet" operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi, 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

7 Temmuz'da soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Belediye Meclis üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli ise 4 gün süren işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. 

Rüşvet görüntüsü iddiası

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, müşteki C.C'nin, kendisinden ruhsat için rüşvet istenmesi üzerine polise başvurduğu, ihbarın ardından polis ekipleriyle irtibatlı şekilde, işaretli paralarla M.E.T'nin makamına giderek rüşveti verdiği, ardından polisin baskın yaptığı belirtildi.

Gizli kamera ile çekilen görüntülerde, polisin baskın sırasında baklava kutularının açılmasını istediği görüldü.

Özel: Görüntüler gerçekse, Allah onun bin kere cezasını versin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada "rüşvet" iddiası taşıyan görüntülerle ilgili partisinin inceleme başlattığını duyurmuştu.

Özel, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere dair şu ifadeleri kullandı:

"O görüntüler gerçekse, Allah onun bin kere cezasını versin. Partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Manavgat'taki iddialar için görevlendirdiğimiz müfettişlerden gelen ilk haberler iç açıcı değil. İddialar doğruysa, o kişinin partimizle bir saniye dahi ilgisini bırakmayız. Bir takım bilgiler var iç açıcı değil. Para alma ihtimali var gibi duruyor." 

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