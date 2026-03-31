Gözaltına alınan Mustafa Bozbey'den ilk açıklama: Çağırsalardı gelirdim

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bozbey'in eşi, kızı ve iki kardeşi dahil olmak üzere 55 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ve tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yönelik olduğu ifade edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı seçilmiş belediye başkanı Bozbey'in evinde ve belediyede arama yapıldığı; telefonuna el konulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Bozbey'den ilk mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, operasyon ile ilgili açıklamada bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, gözaltına alınan Bozbey'in mesajını aktardı.

Mustafa Bozbey, "Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde buralara getirilmek doğru değil. İşin siyasi olduğunun göstergesi. Arkadaşlarımız ben varmışım gibi hizmetleri aksatmadan çalışmaya, Bursalılara hizmet etmeye devam etsin. Bursalılar bizden hizmet bekliyor" ifadelerini kullandı.