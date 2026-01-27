Gözaltına alınan Sedef Kabaş: En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması yorum değil bir vakadır

Gazeteci Sedef Kabaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Kabaş'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Bugün adliyeye sevk edilecek olan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde gazeteci olduğunu ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları kendisinin yaptığını belirten Kabaş, paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını savundu.

"Kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir"

9 Eylül 2025 günü, sosyal medya hesabından yaptığı "Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? #19Mart itibariyle ülke 'sivil bir darbe' ile yönetiliyor... Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi... Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor!" paylaşımı sorulan Kabaş, şu yanıtı verdi:

"İsnat edilen cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olmadığı gibi böyle bir suça dair herhangi bir emare isim, sözcük ve benzeri unsurlar da yaptığım paylaşımlarda mevcut değildir. Yani silah kullanma, şiddet gösterme, terör saldırısı, kin ve nefret söylemleri söz konusu değildir."

Darbeyi hala sadece askerler yapar sanan var mı? #19Mart itibarıyle ülke “sivil bir darbe” ile yönetiliyor… Geleceğin en güçlü cumhurbaşkanı adayı hapsedildi… Şimdi de ülkenin en köklü ve en büyük siyasi partisine çökülüyor! @herkesicinCHP @imamoglu_int — Sedef Kabaş (@SedefKabas) September 9, 2025

"En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması bir vakadır"

Paylaşımların arkasında duran Kabaş, "En güçlü cumhurbaşkanı adayının hapsedilmiş olması bir yorum değil, bir gerçektir, bir vakadır. Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi CHP ye yönelik kurultay tartışmaları, açılan davalar ve yönetime getirilmek istenen kayyum haliyle 'bir çökme' gayretinin göstergesidir. Bu yine şahsıma ait bir yorum değil milyonların dediği ve yazdığı bir ifadedir. Darbeyi sadece askerler mi yapar? Sorumun yanıtı tabiki hayırdır. Sivil darbe de olur, askeri darbe de olur, ekonomik darbe de olur bunların hepsi yorumdur" dedi.