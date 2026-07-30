Gözaltına alınan Sinem Dedetaş: Hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında dün gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş açıklama yaptı.

Dedetaş'ın Üsküdarlılara hitaben yazdığı mektup sosyal medya hesabından paylaşıldı. Dedetaş, mektubunda, "Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında" dedi.

"Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi" diyen Dedetaş, şunları söyledi:

"Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek almak moral veriyor."

Sinem Dedetaş, mektubunda, "En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle" ifadelerine yer verdi.