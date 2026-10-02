Gözaltına alınan Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel İstanbul'a gönderilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel dün akşam gözaltına alındı.

Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı.

Kol'un evinde arama yapılırken, geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi.

Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir iddia veya bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği öğrenildi.

Hakemler Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel'in soruşturma ile ilgili olarak uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.