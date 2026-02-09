  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest bırakıldı
Takip Et

Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest bırakıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, önceki günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kamburoğlu savcılık ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest bırakıldı
Takip Et

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu 7 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu tutuklanınca eşi Dilek İmamoğlu'nun korumalığı görevini üstlendiği bilinen Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.

Kamburoğlu savcılık ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan iddialara yanıt verdi: Bana ne AK Parti ne de MHP uzakCHP'den istifa eden Mesut Özarslan iddialara yanıt verdi: Bana ne AK Parti ne de MHP uzakGündem
Kardeşinin tutuklanmasına Dilek İmamoğlu'ndan tepkiKardeşinin tutuklanmasına Dilek İmamoğlu'ndan tepkiGündem
Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandıUyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya tutuklandıGündem