Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun koruması adli kontrolle serbest bırakıldı
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu, önceki günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kamburoğlu savcılık ifadesi sonrası yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu 7 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu tutuklanınca eşi Dilek İmamoğlu'nun korumalığı görevini üstlendiği bilinen Kamburoğlu'nun evine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gittiği kaydedildi.
