Gözaltına alınmıştı: Rapçi "Massaka" adliyeye sevk edildi
İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaptığı iddia edilen, "Massaka'" lakaplı Murat İlhan Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. İlhan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’un Pendik ilçesinde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı belirlenen "Massaka'" lakaplı rapçi Murat İlhan 8 Nisan'da gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildi
Rapçi Murat İlhan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.