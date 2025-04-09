Gözaltına alınmıştı: Rapçi "Massaka" adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Pendik ilçesinde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı belirlenen "Massaka'" lakaplı rapçi Murat İlhan 8 Nisan'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Rapçi Murat İlhan, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.