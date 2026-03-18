Gözaltına alınmıştı: Testo Taylan'ın ifadesi ortaya çıktı

"Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ‘Testo Taylan’ lakaplı fenomen Taylan Özgüç Danyıldız’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Testo Taylan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler Yasin H. ve Uras U’yu içerik üreticileri olmaları sebebiyle tanıdığını herhangi bir yakınlıklarının olmadığını söyledi.

Haber Global'den Enes Geyik’in haberine göre Taylan, soruşturmaya konu olan söz konusu video paylaşımına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret edip onların kendilerince yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum.

Bu soruşturmaya konu olan paylaşımda aynen bahsettiğim gibi onların evine misafir gibi gidip onların o anlık yaşantılarını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım.

Ben bu videonun çekildiği eve kendilerinim daveti ile attıkları konum üzerinden gittim. Daha öncesinde bu evi hiç görmedim, tarafımca hazırlanmış kurgu ya da eşya yoktur.

Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim. Kendileri de bana herhangi bir rol vermedi.

İlgili videoda herhangi bir suç işleme kastı kesinlikle yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

"Testo Taylan" lakaplı fenomen Taylan Özgüç Danyıldız, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecek.