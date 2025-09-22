Gözaltına alınmıştı: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi

  1. Ekonomim
Kırıkkale'de "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu sekiz zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu sekiz kişi adliyeye sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y., O.U., S.A., Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

