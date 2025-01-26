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Gözaltında alınan Ayşe Barım'la ilgili kritik gelişme: Savcılığa gönderilecek

Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, yarın öğle saatlerinde emniyetten savcılığa gönderilecek.

Haber Merkezi
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Gözaltında alınan Ayşe Barım'la ilgili kritik gelişme: Savcılığa gönderilecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının düzenleyicilerinden biri olduğu iddiasıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmeye veya görevini engellemeye kalkışmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetten savcılığa sevk edilecek

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Ayşe Barım'ın yarın öğle saatlerinde emniyetten savcılığa sevk edileceğini açıkladı. Sever, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı planlayıcısı olduğu iddiasıyla hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan ID İletişimin sahibi Ayşe Barım, yarın öğle saatlerinde emniyetten savcılığa sevk edilecek."

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