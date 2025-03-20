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Gözaltındaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan ilk mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan aracılığıyla açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Gözaltındaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan ilk mesaj
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Gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, Çalık'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Avukat Koçhan, Çalık ile saat 17.00'de görüşebildiğini, Çalık'ın sağlık durumu ve moralinin iyi olduğunu ve çalışma arkadaşlarından belediye hizmetlerinin hiçbir aksama olmadan aynı kararlılıkla devam ettirilmesini istediğini bildirdi.

"Türk adaletine güvenim sonsuz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatı aracılığıyla "Kıymetli vatandaşlarımız, bu yolun dikenli olduğunu biliyorum, lütfen sakin olun, benim durumum gayet iyi moralim yüksek, yaptıklarımdan bugüne kadar hiç şüphe duymadım. Ne sizlerin ne de ailemin başını öne eğecek bir süreç olmayacak. Türk adaletine güvenim sonsuz. Ben iyiyim, sizleri çok seviyorum." mesajını paylaştı. 

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