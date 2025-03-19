Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan ikinci mesaj: Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltınadaki İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

"Milletin iradesi bir kişiden büyüktür"

İmamoğlu, "Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var:



“Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha… https://t.co/M8BBZvBStt — Mehmet Pehlivan (@mehmettpehlivan) March 19, 2025

Mehmet Pehlivan'ın paylaşımı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bugün saat 11:00’da ziyaret ettim. Başkanımızın milletine bir mesajı daha var: 'Moralim gayet iyi, herkesin de morali iyi olsun, biz bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Hiçbir şey milletin iradesinden, ferasetinden daha büyük değildir. Milletin iradesi bir kişiden büyüktür.'"

"Önce Allah'a sonra milletimize emanetim"

Gözaltındaki İmamoğlu, kendi el yazısıyla paylaştığı ilk notta, "Yapılan yanlışlara, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.