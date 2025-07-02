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Gözaltındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ilk görüntü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görüntüsü paylaşıldı.

Haber Merkezi
AA
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Gözaltındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ilk görüntü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gözaltındaki görüntüsü de kameralara yansıdı. Soyer'in ifade işlemlerinin başlamadığı belirtildi.

Gözaltına alınanların işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

"Başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım"

Soyer avukat kızı aracılığıyla gözaltı sürecine dair açıklama yaptı.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık.

Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."

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