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Gözaltındaki gazeteci İsmail Saymaz ifade vermeye başladı

Gezi direnişi soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz, ifade vermeye başladı.

Haber Merkezi
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Gözaltındaki gazeteci İsmail Saymaz ifade vermeye başladı
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Dün sabah düzenlenen şafak operasyonlarında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı.

Saymaz'ın evinde saatlerce süren aramadan sonra emniyet güçleri tarafından karakola götürüldü. İsmail Saymaz'ın emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Evinde arama yapılan İsmail Saymaz'ın Gezi Eylemleri soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın pasaportuna üç gün önce el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Saymaz'In Gezi Eylemleri nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarından' bahsedildi.

Savcılık, Saymaz hakkında 'açık kaynak çalışmaları' yapıldığını da belirterek Saymaz'ın Gezi Eylemleri'ne katılım sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Saymaz, avukatı aracılığıyla paylaştığı mesajda Başsavcılığın suçlamaları için “Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” demişti.

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan, bu sabah yaptığı açıklamada Saymaz'ın durumuna ilişkin konuştu. Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Kazan, "Bizimle paylaşılmayan bilgileri Sabah’ın haberinden öğreniyoruz" dedi. Kazan, Saymaz ile İBB operasyonunun aynı sabah yapılması hakkında ise "İBB operasyonu sırasında İsmail Saymaz’ın etkili gazetecilik yapmasını istemediler" şeklinde konuştu.

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