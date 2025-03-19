Gözaltındaki İmamoğlu'ndan mesaj: Önce Allah’a sonra milletimize emanetim!
CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltındaki İmamoğlu sosyal medya hesabından kendi eliyle yazdığı bir notu paylaştı. Notta, "Kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çiğneyenlere gerekli cevabı milletimiz verecektir" ifadeleri yer aldı.
CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltındaki İmamoğlu sosyal medya hesabından kendi eliyle yazdığı bir notu paylaştı.
İmamoğlu'nun X hesabından paylaşılan notunda şunlar yazılıydı:
"Yapılan hukuksuz kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çiğneyenlere gerekli cevabı milletimiz verecektir.
Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim…
Saygılarımla."
Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025