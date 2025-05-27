Gözaltındaki Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, 200 milyon liralık yalı satın almıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği ayrıca, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların, yapılan kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği, bu hesaplarla ilgili incelemelerin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi, şirketin bu işlemlerden gelir elde ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 200 milyona satın almıştı

Operasyonla ilgili bu gelişmeler yaşanırken Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, 2023 yılında kırmızı rengiyle hemen fark edilen Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nı 200 milyona alması ile dikkat çekmişti. Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı aşı boyalı rengiyle Boğaz'ın en dikkat çeken yapılarından biri.

Trabzonspor stadının isim sponsoru

200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı aldığı haberleriyle gündeme gelen Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadının isim sponsoru.

Ahmed Faruk Karslı kimdir?

17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başlangıç yapan Ahmed Faruk Karslı, farklı sektörlerde bazı girişimlere imza atmasıyla biliniyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Faruk Karslı aynı zamanda serbest avukat olarak görev alıyor.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.'yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO'su olarak görev yaptı.

2021 yılında PPR Holding'in kuruluşuna liderlik etti.

Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara'da CEO'luk görevini devraldı.