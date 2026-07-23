Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay serbest bırakıldı: Kardeşi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay hakkında karar verildi.

Hakimliğe çıkarılan Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklandı.

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gazetecilere tepki gösterdi

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.

Ezel Akay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.