Gözler AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarında... Kulisler kaynıyor: İşte öne çıkan 2 isim

31 Mart seçimlerine 3 aydan kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, İstanbul adayını 7 Ocak Pazar günü, Ankara adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları kulisleri de hareketlendirdi. Kulislere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum aday gösterilecek. Ankara adayı olarak ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi öne çıkıyor. Peki, gözler AK Parti'nin belediye başkan adaylarına çevrilmişken kulislerde neler konuşuluyor? İşte başlık başlık öne çıkanlar...

"Elde ettiğim sonucu açıklıyorum"

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

"Kulislere daldım çıktım. Sağı solu yokladım. Kulağı deliklerle görüştüm. Ağzı sıkıları konuşturmaya çalıştım. Bu işlerden iyi çakanları yokladım. Elde ettiğim sonucu açıklıyorum." diyen Hakan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul adayı: Murat Kurum. AK Parti Ankara adayı: Turgut Altınok. Kesin mi? Tabii ki değil. Son ana kadar kesin değil. Ama ihtimalleri yüzde olarak şöyle yazabilirim; Murat Kurum’un aday olma ihtimali yüzde 75. Turgut Altınok’un aday olma ihtimali yüzde 75. Eksi yüzde 25’i ihtiyat payı olarak görün lütfen."

"Erdoğan henüz kesin kararını vermedi"

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın AK Parti kulislerinden aktardığına göre, Erdoğan’ın Pazar günü İBB adayı olarak açıklayacağı isim eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. AK Parti kaynakları, İstanbul’da seçim kampanyasını kentsel dönüşüm ve depremin zararlarına karşı alınacak önlemler üzerine oturtacağı belirtilen Erdoğan’ın, TOKİ deneyimi olan ve uzun süre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Kurum’u tercih ettiği yorumu yapılıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, Pazar günü açıklanacak ismin de Kurum olacağı dile getiriliyor.

Ankara’da, MHP ile ittifak yapılan yerlerin de açıklanması bekleniyor. AK Parti kulislerinde Ankara adayı olarak ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi öne çıkıyor. Ancak bu konuda Erdoğan’ın henüz kesin kararını vermediği de belirtiliyor.

Trabzonlu aday bekleniyordu

Cumhuriyet'in haberine göre, daha önce AK Parti'nin, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “Trabzonlu bir aday ile çıkacağı” belirtiliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adını açıklayacağı belirtiliyor.

Diğer illerde durum ne?

Erdoğan’ın pazar günü Gaziantep Belediye Başkanlığı için de mevcut başkan Fatma Şahin’i yeniden aday olarak açıklayacağı belirtiliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak açıklayacağı belirtiliyor. AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayının ise eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu seçimle AK Parti’nin “CHP’li seçmenin oyunu almayı hedeflediği” belirtiliyor. AK Parti’nin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise Rüstem Keleş konuşuluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut başkan Alinur Aktaş ile Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar arasında kaldığı belirtiliyor.