Gözler Ankara’da: Erdoğan–Miçotakis görüşmesinde masada hangi başlıklar var?

Bugünkü görüşmelerde ekonomi, ticaret, turizm ve ulaştırma alanlarında somut bazı ilerlemelerin olabileceği ancak karasuları, kıta sahanlığı ve silahlanma gibi tartışmalı alanlarda yakınlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Son dönemde gerginlik yine arttı

İki ülke, imzaladıkları Atina Deklarasyonu ile gerginlik yerine işbirliği dönemini başlattıklarını ilan etmişlerdi.

Deklerasyon ile Ege ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlardan kaçınılması ve böylece gerilimsiz bir dönem yaratılması amaçlandı.

Yumuşama süreci, başta dışişleri bakanları olmak üzere çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerle sürdürüldü ve güven artırıcı önlemlerin uygulanması yoluyla tartışmalı alanlarda sükunet korundu.

Ancak Atina Deklarasyonu'nu son döneme kadar uygulayan Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlik, özellikle 2025'in ortalarından itibaren karşılıklı eylem ve söylemlerle aşamalı olarak arttı.

Yunanistan Ege'de deniz alanları kapsamında yeni haritalar, Türkiye de karşılık olarak her tür bilimsel araştırma için önceden izin alınmasını içeren NAVTEX'ler (deniz bilgilendirme yayınları) yayımladı.

Ayrıca Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın, Ege Denizi'ndeki adalara İsrail'den tedarik edilecek hava savunma füzelerinin konuşlandırılacağını açıklaması ve Türkiye'nin de buna sert tepki vermesi iki ülke arasında gerilimin daha da artmasına neden oldu.

Gergin söylemden pozitif gündeme dönüş arayışı

Türkiye ve Yunanistan, Ankara'da bu ortamda yapılacak Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ile son dönemde artan gerilimi düşürmeyi ve Atina Deklarasyonu'yla sağlanan statükoya geri dönmeyi hedefliyor.

Taraflardan son dönemde yapılan açıklamalar da buna işaret ediyor.

Miçotakis, geçen hafta Foreign Policy dergisine verdiği demeçte, Türkiye ve Yunanistan'ın zorlu sorunları çözemeseler bile gerilimi azalttıklarını ve işleyen bir işbirliği ortamı yarattıklarını kaydetti.

"(Türkiye ile) ciddi bir gerilim riski görmüyorum. Aramızda açık iletişim hatları var. Bir kriz olduğunda gerilimi düşürmek için yollarımız var" diyen Miçotakis, Türkiye ile ikili ilişkiler anlamında ciddi bir istikrarsızlık öngörmediğini yineledi.