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Gözler Ankara'ya çevrildi: Kabine toplandı, yeni asgari ücret de masada...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Gözler Ankara'ya çevrildi: Kabine toplandı, yeni asgari ücret de masada...
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15.45'te Beştepe'de başladı. 

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Toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve asgari ücret gündemde

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.