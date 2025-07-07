Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti zirvesinde! PKK bu hafta silah bırakacak

PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün görüşen DEM Parti heyeti, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşme Erdoğan'ın geçen yıl Ekim ayında başlayan, PKK'nın silah bırakma çağrısı sürecinde DEM Parti heyeti ile gerçekleştireceği ikinci görüşme olacak.

Abdullah Öcalan ile görüşme yapıldı

İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan son görüşme sonrasında DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'ın sürecin yeni bir aşamaya geçtiğini ifade ettiği belirtilerek, "Atılacak adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme konusunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" denildi.

Açıklamada, "Heyet üyelerimizin sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı" denildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli süreci başlatmıştı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen yılki çağrısının ardından Öcalan da Şubat ayında tarihi bir mektupla PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. 40 yıldan uzun süredir silahlı eylemde bulunan PKK, Mayıs ayında silah bırakma ve kendini fesh etme kararı aldı.

Bu hafta silah bırakılması bekleniyor

PKK'nın bu hafta silah bırakması ve bunu bir basın toplantısı ile duyurması bekleniyor. Toplantının ise Süleymaniye ya da Erbil'de yapması bekleniyor.