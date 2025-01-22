Gözler Erdoğan'da: AK Parti'de kimler gidecek, kimler kalacak?

AK Parti Genel Merkezi ve Meclis kulislerinde ‘partide kimin gideceği, kimin kalacağı’ konuşuluyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı isimlerin parti yönetimine girebilmek için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor.

23 Şubat’taki kongrede ortaya çıkacak yeni yönetim aynı zamanda AK Parti’yi 2028 seçimlerine taşıyacak kadro olacağı için gözler seçilecek isimlere çevrildi.

Mevcut yönetimin büyük oranda değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni isimler için Erdoğan’ın adeta kılı kırk yaran bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Yeni parti yönetiminde yer alacak isimler belirlenirken, il ve bölge dengelerinin yanı sıra, kadın ve gençlerin parti yönetimindeki temsil oranı, vatandaşla iletişim kurma gibi başlıklara özen gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı, son il başkanları toplantısında “Son günlerde parti yönetimimizin, milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin şikayetler duyuyoruz” diyerek kongrede değişiklik yapılırken neleri gözönünde bulunduracağının ipucunu vermişti.

23 Şubat kongresi ile birlikte AK Parti’nin bundan sonraki stratejisi için de yoğun bir faaliyet yürütülüyor. Söylem, iletişim stratejisi, parti programı gibi temel politika metinlerinin de revizyona tabi tutulacağı belirtiliyor. AK Parti’de ‘Yeni nesil siyaset’ olarak tanımlanan bu süreç, partinin temel değerlerinin korunması ama aynı zamanda da Türkiye Yüzyılı’na uygun adımların atılması olarak tanımlanıyor.