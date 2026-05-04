Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kabine yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda Ortadoğu'da savaşa dair son gelişmeler masada olacak. ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durum un da konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak.

Kamuoyunda bir süredir Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Okul saldırıları

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde. Okullarda alınan tedbirler in gözden geçirilmesi planlanıyor.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması konusunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.

Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor.

Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Bakan Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” dedi.