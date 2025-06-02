İstanbul'da kritik zirve: Rusya-Ukrayna görüşmesi başladı

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden barış müzakerelerinin ikinci turu, bugün İstanbul’daki Çırağan Sarayı’nda yapılıyor.

14.45- Hakan Fidan, açılış konuşmasını yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Fidan, tarafların ilk toplantıda önemli kararlar aldığına dikkat çekti.

ABD'nin görüşmelere olan inancını önemli bulduklarını belirten Fidan, asıl olanın kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu belirtti. Fidan, konuşmasında, "Bugünkü toplantıda esir değişimini ileriye taşımayı umuyoruz" dedi.

Tüm dünyanın gözünün İstanbul'daki görüşmede olduğuna dikkat çeken Fidan, heyet başkanları ve üyelerine teşekkürlerini sundu.

13.00- Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da

Rusya ve Ukrayna heyetleri görüşmeler için İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanlığının aktardığına göre, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının saat 13.00'te başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.

Görüşme öncesinde bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sabahın erken saatlerinden itibaren yerli ve yabancı basın mensupları da Saray önünde toplandı.

Görüşmeler, çatışmaların şiddetlendiği bir ortamda gerçekleşiyor

Hafta sonu Ukrayna, Rusya'nın askeri hava üslerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlerken, Batı Rusya’da tren güzergâhlarındaki köprüler patlatıldı; olaylarda 7 kişi hayatını kaybetti. Buna karşılık Rusya da Ukrayna’ya füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla karşılık verdi.

Heyetlerde kimler var?

Rusya Federasyonu heyetinde, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Rusya: Çözüm önerisi muhtırasını teslim aldık

Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna'nın çözüm önerisini içeren muhtırayı teslim aldıklarını açıkladı. Belgenin Ukraynaca ve İngilizce sunulduğunu belirten Medinskiy, bu durumun kendileri açısından bir sorun teşkil etmediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetine bu kez de Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurmuştu.

İlk turda ne olmuştu?

16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen ilk görüşme oldukça sancılı geçmişti. Bu, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üç yıl sonra ilk defa doğrudan görüşmesi olmuştu.

Görüşmenin 15 Mayıs’ta gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Rusya lideri Vladimir Putin’in İstanbul’a gelmemesi gerekçesiyle gerilimli bir günün ardından 16'sına ertelenmişti.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede taraflar, esir takası ve olası ateşkesin koşullarını müzakere etmişti. "1000 kişiye 1000 kişilik" esir takası konusunda mutabakata varılmış, bu takas 25 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Müzakerelerde Ukrayna’nın “koşulsuz ateşkes” ve Rusya’nın “ele geçirdiği toprakların kendisinde kalması” taleplerine dair ise bir gelişme yaşanmamıştı. Çeşitli uluslararası ajanslara konuşan Ukraynalı yetkililer Rusya’nın görüşmelere “Kabul edilemez taleplerle” geldiği yorumu yaptılar.

Ardından geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Fidan, hem Moskova hem Kiev'de üst düzey temaslarda bulundu. Rusya'daki temaslarında müzakerelerin İstanbul'da sürmesini önerdi. Ukrayna'da ise Erdoğan, Trump, Putin ve Zelenskiy’i İstanbul'da bir araya getirecek bir zirve önerisinde bulundu. Kremlin ise önce müzakerelerin sonuç vermesi gerektiği yorumu yaptı.