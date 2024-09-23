Gözler kritik raporda! Narin cinayetinde yeni gözaltılar olabilir

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de köyün 2 kilometre uzağındaki dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ek ifade sonrası genişletildi.

Gözler kritik raporda

Soruşturmanın başladığı 21 Ağustos günü, 2 Eylül'de amca Salim'in tutuklanması, 8 Eylül'de ise cesedin bulunması ve aynı gün aileden 23 kişinin gözaltına alınmasından sonra bu kişilerin ev, ahır ve eklentileri ile araçlarında yapılan delil incelemesinde JASAT ekiplerinin aldığı örnek numuneler Van Jandarma Kriminal Bölge Laboratuarı'na gönderilmişti.

Rapor bu hafta içi tamamlanacak

Narin'in öldürülmüş olabileceği değerlendirilen ev, ahır ve çevresindeki eklentilerdeki eşya ve materyallerden alınan parmak izi, kıyafet DNA bulguları, tırnak, sigara izmaritleri üzerindeki genotip uyumluluk gösterebilecek tükürük ve salya örnekleri, kan ve kıl numuneleriyle ilgili raporun bu hafta içinde tamamlanıp soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Kriminal Bölge Laboratuvarı'ndan gelecek rapor doğrultusunda köyde yeni gözaltıların yapılabileceği ifade edildi.