Gözler Millet İttifakı'nın kritik toplantısında

Resmi olarak kesinleşmeyen 14 Mayıs'taki seçimlerde kritik günler yaşanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddetmesi ve Altılı Masa'dan kalkmasından sonra başlayan tartışmalar gündemdeki yerini korurken gözler bugün Milet İttifakı'nın yapacağı toplantıya çevrildi.

Akşener’in toplantıya katılıp katılmayacağı belirsiz durumda.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacağı toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

İttifakın son toplantısında beş parti lideri, İYİ Parti olsa da olmasa da Millet İttifakı olarak seçime girilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Akşener: Masa milletin isteğini kabul ederse geri dönerim

Pazar gecesi Meral Akşener ile görüşmesini anlatan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Akşener'in masaya dönme şartını açıkladı.

Yılman, Akşener ile yaptığı görüşmede İYİ Parti Lideri'nin şunları söylediğini aktardı:

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar.

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim.

Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim"