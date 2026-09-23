Gözler TBMM'de: Nevruz Günü resmi tatil olacak mı?

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21 Mart Nevruz Günü'nün resmi tatil kapsamına alınmasını öngören kanun teklifinde hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi. Teklifin, TBMM'nin ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin kabul edilerek yasalaşması durumunda, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilecek ve 21 Mart tarihi resmi tatil günleri arasına eklenecek.

Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl verdiği talimatın ardından hız kazandığı belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da nisan ayında yaptığı açıklamada, Nevruz'un resmi tatil olması yönündeki taslak çalışmanın son aşamaya geldiğini ve düzenlemenin TBMM gündemine getirileceğini ifade etmişti.

Resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak

Türkiye'de mevcut uygulamaya göre bir takvim yılında toplam 15,5 gün resmi tatil bulunuyor. Kanun teklifinin Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde bu süre 16,5 güne yükselecek.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda Nevruz nedeniyle uygulanacak ilk resmi tatilin 21 Mart 2027'de olması öngörülüyor.

Öte yandan, söz konusu düzenleme henüz yasalaşmış değil. Şu aşamada Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesini öngören ve TBMM'ye sunulması beklenen bir kanun teklifi söz konusu.