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Göztepe Başkanı Sepil'den Ali Koç açıklaması: Hakkımızı koruyacağız

Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, özür dileyerek "Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Göztepe Başkanı Sepil'den Ali Koç açıklaması: Hakkımızı koruyacağız
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil şunları söyledi:

"Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz, ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak."

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya indi. Göztepe taraftarı Koç'a tepki gösterdi. Koç'a sahadayken önce yabancı cisim isabet etti sonra da sahaya inen akreditasyon kartlı Fatih Özkan, Koç'u iterek yere düşürdü.

Gözaltına alınan Özkan'ın daha önceki Göztepe-Altay maçında da çıkan olaylardan sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.

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