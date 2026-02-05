Göztepe Köprüsü’nde güçlendirme: Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit 20 gün kapalı olacak

İstanbul’da olası bir depreme karşı risk taşıyan köprülerde güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası’nda bulunan Göztepe Köprüsü’nde yapısal güçlendirme çalışmalarını başlattı.

Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak

D-100 Karayolu üzerinde yer alan köprünün temelleri ve kirişlerinde güçlendirme çalışması tamamlandı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan birinde yer alan köprü üzerinde şimdi genleşme derzlerinin değiştirilmesi aşamasına geçildi.

Çalışmalar kapsamında bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe yönünde iki şerit daraltılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması bekleniyor.