Göztepe Marmaray İstasyonu’nda hareketli dakikalar: Peron tamamen boşaltıldı

Göztepe Marmaray İstasyonu’na yanaşan bir trendeki yolcular, henüz belirlenemeyen bir nedenle görevliler tarafından hızla tahliye edildi.

Yolcuların güvenli şekilde dışarı çıkarılmasının ardından istasyon peronu tamamen boşaltıldı ve giriş çıkışlara kapatıldı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi

İstanbul’da Göztepe Marmaray istasyonunda yolcuların trenden indirildiği ve peronun boşaltıldığı belirtilirken, bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği ve siren seslerinin duyulduğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı yolcular, “İstasyonu derhal terk edin” anonsu yapıldığını ifade etti.

"Şüpheli şahıs" nedeniyle kapatıldı

Edinilen bilgilere göre, istasyonında şüpheli bir şahıs sebebiyle istasyon kapatıldığı aktarılırken şahsın akli dengesi yerinde olmadığı belirtildi. Göztepe Marmaray istasyonunda seferlerin çift yönlü yapıldığı öğrenildi.