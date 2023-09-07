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GPS çetesine operasyon

Ankara'da aracına GPS taktıkları kişiyi gasp eden ve İstanbul'daki bir döviz bürosundan da 34 bin 500 dolarlık yağma yapan çete çökertildi.

Haber Merkezi
AA
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Başkent Ankara'da çalışanlarının maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 euro çeken ve ortağıyla görüşmek için Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir benzinliğe gelen bir kişi, başka bir araçtan inen şüpheliler tarafından darp edilerek gasp edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bankadan para çeken mağdur şahsı, aracına taktıkları GPS takip cihazı ile takip eden şüphelilerin Gürcistan uyruklu oldukları tespit edildi.

Araç değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş-çıkış yaptıkları belirlenen şüphelilerin Ankara'dan Afyonkarahisar'a, oradan da Antalya'ya kaçtıkları belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile Türk ve Gürcülerden oluşan çete üyelerini yakaladı.

İstanbul'daki bir döviz bürosundan 16 Ağustos'ta 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye yönelik soruşturma sürüyor.

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