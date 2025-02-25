Grand Kartal Otel yeniden incelenecek! Araştırma Komisyonu Bolu'ya gidiyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de cuma günü incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

AFAD bilgi verecek

Komisyon, Altınok başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için toplandı. Altınok, burada yaptığı konuşmada, iki haftadır çalışmalar yaptıklarını söyledi. Komisyonun AFAD yetkililerini dinleyeceğini belirten Altınok, AFAD'ın yangın sonrası müdahalelerle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Heyet cuma günü incelemelerde bulunacak

Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız." dedi.

Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışacaklarını kaydetti. Komisyonda daha sonra AFAD'ın sunumuna geçildi.

Grand Otel yangınında 78 kişi can vermişti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 78 kişi can vermişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.