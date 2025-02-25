  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Grand Kartal Otel yeniden incelenecek! Araştırma Komisyonu Bolu'ya gidiyor
Takip Et

Grand Kartal Otel yeniden incelenecek! Araştırma Komisyonu Bolu'ya gidiyor

Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak. Komisyon 28 Şubat Cuma günü Bou’ya gidiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grand Kartal Otel yeniden incelenecek! Araştırma Komisyonu Bolu'ya gidiyor
Takip Et

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de cuma günü incelemelerde bulunacaklarını bildirdi.

AFAD bilgi verecek

Komisyon, Altınok başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için toplandı. Altınok, burada yaptığı konuşmada, iki haftadır çalışmalar yaptıklarını söyledi. Komisyonun AFAD yetkililerini dinleyeceğini belirten Altınok, AFAD'ın yangın sonrası müdahalelerle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

Heyet cuma günü incelemelerde bulunacak

Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız." dedi.

Yaşananların acı olduğunu vurgulayan Altınok, benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışacaklarını kaydetti. Komisyonda daha sonra AFAD'ın sunumuna geçildi.

Grand Otel yangınında 78 kişi can vermişti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 78 kişi can vermişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.

Kartalkaya raporu: “İş güvenliği denetimi yangını önleyebilirdi”Kartalkaya raporu: “İş güvenliği denetimi yangını önleyebilirdi”Gündem
Kartalkaya otel yangınında dört sayfalık denetim raporu: İşte facianın sebepleriKartalkaya otel yangınında dört sayfalık denetim raporu: İşte facianın sebepleriGündem
Gündem
İmamoğlu'ndan "sahte diploma" yanıtı: "Üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim, birisi tavla oynayacak adam bulamaz"
İmamoğlu'ndan "sahte diploma" yanıtı: "Üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim"
Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'ne dönüyor
Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi'ne dönüyor
Almanya Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını uyardı: Sahte içkiye dikkat edin
Almanya Türkiye'ye seyahat eden vatandaşlarını uyardı: Sahte içkiye dikkat edin
Antalya’nın dört ilçesinde kiralar asgari ücreti geçti
Antalya’nın dört ilçesinde kiralar asgari ücreti geçti
Bakan Göktaş duyurdu: Dijitalde yaş kısıtlaması düzenlemesinde sona gelindi
Dijitalde yaş kısıtlaması düzenlemesinde sona gelindi
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki! Jetonlu iftira aygıtı çalışmaya başlamış
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki! Jetonlu iftira aygıtı çalışmaya başlamış