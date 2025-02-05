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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında kritik karar

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının tutuklu sahibi Halit Ergül'ün eşi ve otelin hissedarı Emine Murtezaoğlu Ergül'e adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi hakkında kritik karar
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 30'a ulaşırken, 19 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarmada işlemler devam ediyor.

Yurt dışı yasağı getirildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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