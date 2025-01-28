Grand Kartal'ın müdüründen 'ölümcül' talimat: Kimseye haber vermeyin

Bolu Kartalkaya'da her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Otel, 36'sı çocuk toplam 78 kişiye mezar oldu. İhmaller zinciriyle gündeme gelen otelle ilgili soruşturma sürerken skandal detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Facia gecesine tanık olan otel çalışanı Tuni Burhan, yaşananları CNN Türk'e anlattı. Burhan'ın ifadeleri, onlarca kişinin göz göre göre hayatını kaybettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte otel çalışanının kan donduran açıklamaları:

"Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti.

Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor."

Otel müdürüne talimat geliyor

Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor.

Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez.

"Bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz" şakası

Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik.

Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘Bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu.

Grand Kartal Otel'in Müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, otel sahibinin verdiği talimata değinmedi. Yılmaz, yangın sırasında yangın dedektörlerinin çalıştığını ancak otelde yağmurlama sisteminin olmadığını aktardı.