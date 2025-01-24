  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi
Takip Et

Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'inin sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi
Takip Et

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın​ faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı yangına ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Akademisyenler de davada bilirkişi olarak görevlendirildi.

Otel​ sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında otelin işletme sahibi Halit Ergül de yer alıyor. 

Akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi 

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

Bakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: Resmi niteliği olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzlukBakan Tunç'tan yeni açıklama: Resmi niteliği olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzlukGündem
Özgür Özel Grand Kartal Otel ile ilgili belgeyi paylaştı! İşte yangın faciasının bilirkişi ön raporuÖzgür Özel Grand Kartal Otel ile ilgili belgeyi paylaştı! İşte yangın faciasının bilirkişi ön raporuGündem
Kartalkaya yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldiKartalkaya yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e yükseldiGündem
Kartalkaya’daki facia yangın söndürme cihazlarına talebi artırdıKartalkaya’daki facia yangın söndürme cihazlarına talebi artırdıEkonomi
Gündem
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
Ali Babacan, Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin konuştu: Belli ki sistemde açık var
MSB paylaştı! F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
F-16 savaş uçakları ‘Karadeniz’ görevi için havalandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Prof. Dr. İlber Ortaylı en değerli mirasını Muğla'ya bağışladı
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Yangında ailesini kaybeden acılı baba cenazeye ambulansla geldi
Bakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: Resmi niteliği olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzluk
Bakan Tunç: Resmi olmayan belgeyi paylaşmak sorumsuzluk
Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı’ndan kritik Türkiye açıklaması