Grand Otel'in sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın​ faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Facianın yaşandığı yangına ilişkin soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Akademisyenler de davada bilirkişi olarak görevlendirildi.

Otel​ sahibi Halit Ergül adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, gözaltındaki 9 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında otelin işletme sahibi Halit Ergül de yer alıyor.

Akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.