Green Card 2025-2026 başvuruları ne zaman? Resmi site, şartlar ve başvuru adımları

ABD’de yaşamak isteyen milyonlarca vatandaş, her yıl Green Card başvurusu yaparak şanslarını deniyor. Türkiye’den de Green Card’a ilgi bir hayli fazla.

Peki Gren Card başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar ve koşullar neler? Kimler Green Card’a başvurabilir?

ABD’nin resmi takvimine göre Green Card başvuruları her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürer. 2025-2026 dönemi için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler, her yıl Eylül sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulur.

GREEN CARD NASIL BAŞVURULUR?

Green Card başvurusu yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın DV Program resmi internet sitesi üzerinden ve tamamen ücretsiz yapılır: dvprogram.state.gov

• Aracı kurum gerekmez; başvurular bireysel olarak yapılır.

• Formu eksiksiz doldurmak ve güncel biyometrik fotoğraf yüklemek gerekir.

• Başvuru tamamlandığında verilen onay numarası saklanmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Son olarak başvuru şartları da şöyle:



Uygun ülkeler listesinde yer almak (Türkiye her yıl listede olabilir; kesin bilgi resmi duyuruda paylaşılır).

• En az lise mezuniyeti veya son 5 yılda yeterli nitelikte 2 yıllık iş deneyimi.

• Doğru ve eksiksiz kişisel bilgiler (ad, doğum tarihi, pasaport—gerekli görüldüğünde).

• Fotoğraf standartlarına uygun başvuru fotoğrafı.

• Aile bireyleri (eş ve 21 yaş altı bekar çocuklar) doğru şekilde beyan edilmelidir.