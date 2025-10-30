Green Card 2026 başvurusu ne zaman? Green Card başvuru ücreti ne kadar?

2026 Green Card başvuruları için heyecan en üst seviyede! Her sene olduğu gibi bu yıl da ABD'de de yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card çekilişinin başlangıç tarihi dört gözle bekleniyor Geçtiğimiz sene ekim ayında başlayan başvuruların bu sene de aynı tarihlerde açılması öngörülüyor. Ancak sistem değişikliğini de unutmamak gerekir.

Green Card 2026 başvurusu ne zaman?

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen açıklama kapsamında DV-2026 Green Card başvuruları Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyordu. Bu yıl ilk kez başvuru sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı.

Green Card başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru fiyatı 1 dolar olarak tespit edildi. Daha önce ücretsiz olan sistemde bu sembolik ücret, sahte başvuruların engellemek ve başvuru sürecini daha güvenli hale getirmek amacıyla uygulanacak.

Green Card başvuruları yalnızca resmî web sitesi üzerinden çevrim içi yapılabiliyor. Adayların başvuru sırasında doğru ve güncel bilgileri girmesi büyük önem taşıyor. Hatalı ya da eksik bilgi girenlerin başvuruları otomatik olarak geçersiz sayılıyor.

Neticeler Mayıs 2026’da açıklanacak. Kazanan adaylar, gerekli evrakları hazırlayarak mülakat sürecine davet edilecek. Eğer siz de Amerika’da yeni bir hayat kurmak istiyorsanız, 2026 Green Card başvuru tarihlerini kaçırmayın ve 1 dolarlık ücretinizi yatırarak şansınızı deneyin.